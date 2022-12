Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban, care se confrunta personal cu acuzatii de coruptie, a ironizat, luni, pe Twitter, scandalul din Parlamentul European in care a fost implicata eurodeputata Eva Kaili din Grecia, postand o fotografie cu oficiali care rad, insotita de mesaj ce sugereaza o interpretare in spiritul…

- Un subiect ce poate bulversa actuala sesiune plenara a parlamentului Dupa dezvaluirile legate de zguduitoarea afacere de corupție intre unii eurodeputați și Qatar, care a condus pana la inculparea unei vice-președinte a parlamentului, respectiv Eva Kaili (social-democrata elena), intrebarile privind…

- Activele vicepresedintei elene a Parlamentului European, Eva Kaili, au fost inghețate de autoritatea de lupta impotriva spalarii banilor din Grecia, a anunțat luni presedintele instituției. Masura le vizeaza si pe rudele apropiate ale eurodeputatei, relateaza AFP, citata de Agerpres. Decizia autoritaților…

- Scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul grec Eva Kaili si alte trei persoane au fost arestate, duminica in Belgia, pentru suspiciuni de coruptie, intr-o ancheta ce vizeaza Qatarul, care gazduieste Campionatul Mondial de Fotbal.

- Eva Kaili, vicepresedinta Parlamentului European, si alte trei persoane au fost arestate duminica si puse oficial sub acuzare in Belgia, in dosarul de corupție. Parchetul federal belgian nu a dat niciun nume, anuntand doar ca patru dintre cele sase persoane retinute in ultimele 48 de ore au fost plasate…

- Cinci persoane, intre care și un vicepreședinte al Parlamentului European, au fost arestate vineri seara la Bruxelles, in cadrul unei anchete declanșate inca din vara de justiția financiara belgiana ce suspecteaza comiterea de acte de corupție de catre Qatar chiar in sanul PE. Eurodeputata elena Eva…

- In timp ce Qatarul este de trei saptamani in centrul atenției intregii lumi datorita gazduirii Campionatului Mondial de Fotbal 2022, Parlamentul European (PE) este zguduit de o serie de arestari pentru fapte de corupție legate de aceasta țara din Golf.

- Vicepreședintele Parlamentului European, Eva Kaili, a fost reținuta in capitala Belgiei intr-un dosar de corupție legat de actuala Cupa Mondiala, a transmis vineri agenția franceza de știri, Agence France-Presse (AFP).