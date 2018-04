Caz fără precedent. La un an după ce a fost ucisă, depune mărturie împotriva criminalului O femeie omorata de fostul iubit va depune marturie la procesul in care acesta e judecta pentru crima. Femeia a murit dupa ce barbatul a turnat benzina pe ea și a lasat-o sa arda de vie. Dupa doi ani in care a fost spitalizata la o clinica in Ohio, cu arsuri grave, Judy Malinowski nu a mai rezistat. Ea suferise arsuri grave pe 80% din suprafața corpului și a fost supusa la numeroase intervenții chirurgicale, conform DailyMail. Din pacate, femeia, mama a doi copii, a decedat. La un an de la moartea sa, aceasta depune marturie impotriva lui Slager, fostul sau iubit, printr-un interviu filmat in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judy a fost atacata de fostul sau iubit, acoperita cu combustibil si lasata sa ard de vie. Dupa numeroase interventii, trupul ei nu a mai putut rezista iar Judy a dececat. Acum, la 3 ani de la moartea ei, femeia reuseste sa fie martora in procesul impotriva atacatorului sau.

- Andreea Marin este din nou victima unei fraude informatice, dupa ce persoane necunoscute i-au clonat contul de Facebook si incearca sa stranga donatii in numele ei, pentru asa-zise cauze nobile. Andreea Marin, marturisiri CUTREMURATOARE. "M-am dezis de Dumnezeu!" Vedeta a fost atentionata…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, va depune marturie in Congresul SUA in data de 11 aprilie, dupa colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica in scop electoral, relateaza site-ul BBC News.

- Ioana, fiica cea mare a criminalului de la Brașov, care a murit la doar 18 ani dupa ce tatal ei a injunghiat-o in timp ce dormea, a lasat un mesaj incredibil pe Facebook, cu puțin timp inainte de oribilul eveniment.

- Ioana, fiica cea mare a criminalului de la Brașov, care a murit la doar 18 ani dupa ce tatal ei a injunghiat-o in timp ce dormea, a lasat un mesaj incredibil pe Facebook, cu puțin timp inainte de oribilul eveniment.

- Sute de mii de persoane au protestat in Statele Unite si in alte orase alte lumii impotriva armelor de foc, la initiativa unor studeni care cer noi masuri pentru a fi evitate alte incidente armate precum cel din Florida, relateaza site-ul postului BBC si cotidianul The New York Times,

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.