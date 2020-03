Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut drept o persoana violenta, tanarul si-a agresat sotia si cu alte ocazii. La sfarsitul anului 2019, a fost la un pas de a o omori pe femeia cu care are un copil in varsta de doi ani.

- Un minor in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra unei femei de 66 de ani, fapta comisa in curtea unei biserici din sectorul 6 al Capitalei. ''Pe 21 ianuarie, politisti...

- Un barbat de 27 de ani, din Musenita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativa de omor, tentativa de viol si furt calificat, dupa ce a incercat sa violeze o femeie, l-a injunghiat pe sotul acesteia, care incerca sa o salveze, si i-a furat acesteia telefonul.La ...

- Polițist de la Rutiera, ranit, noaptea trecuta, in misiune, in Capitala. Agenții au incercat sa opreasca o mașina cu numar de Elveția, dar șoferul a refuzat. Cand a incercat sa scape, autoturismul sau a tamponat autospeciala de poliție. In cele din urma, conducatorul auto și pasagerii au fost imobilizați…

- Scandal urias, noaptea trecuta, intr-un cartier din Capitala. Doi politisti au fost batuti crunt de trei indivizi cercetati penal. Agentii fusesera chemati de vecinii batausilor, care s-au plans ca barbatii au dat muzica tare. Doi politisti de la Sectia 16 din Capitala s-au dus la o interventie, la…

- Un doljean de 38 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru dare de mita, dupa ce a incercat sa-si scape concubina de unul de furt. Barbatul este acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 50 de euro politistii de la Sectia 5. In schimbul mitei, oamenii legii ar fi trebuit sa „ierte” femeia prinsa la furat…

- Simina, fosta sotie a cantaretului, a spus ca a incercat sa ia legatura cu Alice Badea, iubita fostului sot, insa nu a reusit. Citeste si What's Up si-a refacut viata dupa divort. Cine este noua iubita a cantaretului. "Nu am nicio legatura cu divortul" FOTO "Sunt un pic bulversata pentru…