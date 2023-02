Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost ucisa sambata de un rechin care a atacat-o in timp ce inota intr-un rau din statul Australia de Vest, au anuntat autoritatile. Experții spun ca prezența rechinilor in acea zona este neobișnuita.

- Un bilet uluitor plasat la Superbet, cu 22 de evenimente, i-a adus unui parior roman un milion de lei, echivalentul a puțin peste 200.000 de euro. Plasat pe 18 noiembrie, biletul a conținut pariuri pe handbal, tenis și fotbal. Verde pe linie! Printre pronosticurile caștigatoare se numara chiar și 6…

- O adolescenta palestiniana a fost ucisa in noaptea de duminica spre luni in timpul unui raid al armatei israeliene la Jenin, sector din Cisiordania ocupata aflat in centrul violentelor in ultimele luni, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului palestinian al Sanatatii. Fii la curent…

- Marți, 6 decembrie, a fost recepționat Centrul multifuncțional din satul Cotu Dobei, comuna Fantanele, investiție realizata de Primarie cu bani de la bugetul local. Primarul Vasile Hij, a declarat ca lucrarea care cuprinde pe langa cladirea propriu-zisa, gardul imprejmuitor, centrala termica și fosa…

- Femeia din zodiac care este condamnata la relații nefericite face parte tocmai din aceasta categorie a persoanelor ghinioniste. Deși poate fi extrem de deschisa, iubitoare, calma și cu valori puternice, se pare ca ii este foarte greu sa iși gaseasca o persoana care sa o aprecieze pentru ceea ce este.Iata…

- In data de 17 noiembrie, la grupa mica de la Gradinița cu Program Normal nr. 13 din Baia Mare a avut loc prima activitate din cadrul proiectului de parteneriat gradinița-familie „Copil pentru o zi”. Au fost prezenți parinții micilor copii de la unitatea școlara amintita, care i-au ajutat pe cei mici…

- Soldatul a fost operat la Spitalul Militar Central din Moscova, in urma unei examinari care a aratat ca muniția neexplodata, in mod miraculos, i-a strapuns coastele și plamanii și s-a blocat aproape de maduva spinarii, langa inima.Medicii au purtat costume speciale pe tot parcursul intervenției, sub…