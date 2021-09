Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani din Olanda și-a caștigat in instanța dreptul de a fi vaccinat anti-COVID. Copilul a vrut sa faca vaccinul pentru a-și putea vizita bunica bolnava de cancer pulmonar. Judecatorul Bart Tromp de la tribunalul districtual din Groningen (nord) a permis ca baiatul sa fie vaccinat luand…

- Justitia olandeza a permis vaccinarea unui copil impotriva COVID-19, in pofida obiectiilor tatalui sau, un vaccino-sceptic, pentru a-si putea vizita bunica aflata pe moarte, potrivit unei hotarari judecatoresti facute publice joi, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Apararea mamei baiatului a sustinut…

