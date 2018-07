Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 2 ani din localitatea Giurtelecul Hododului, județul Satu Mare, este cautata, sambata, de peste 30 de polițiști, jandarmi și pompieri dupa ce parinții au reclamat dispariția acesteia din caruța aflata pe un camp, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Satu…

- Cea mai lunga ruta cu trenul din Romania este de la Satu Mare, pana pe litoralul romanesc, la Mangalia. Un drum de 947 de kilometri este parcurs in nu mai puțin de 19 ore și 41 de minute, asta daca nu exista intarzieri pe linia de cale ferata. O calatorie ar trebui sa fie un lucru placut și relaxant.…

- Drumul de acces catre satul Ponorel, comuna Vidra, este impracticabil, din cauza precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanți. Probleme sunt și la Valea Besesti. Pe drum au fost aduse aluviuni, fiind, pe alocuri, blocat. De asemenea, din caza precipitațiilor, drumul se aseamana cu mic parau.…

- In cursul noptii de miercuri, un barbat de 24 de ani a condus un autoturism marca Audi A4 pe strada Mesterul Manole din Constanta, a patruns pe sensul opus de mers si a accidentat usor un barbat de 29 ani. Dupa producerea accidentului conducatorul autoturismului a parasit locul accidentului.Potrivit…

- Elena Basescu a nascut o fetita, Anastasia, luni, pe 4 iunie. Fostul președinte nu a mai avut rabdare și a pozat fetița, ba chiar a luat-o in brațe, inca din prima zi de viața. Insa toata lumea a așteptat o fotografie cu tatal micuței și cu bebelușul, care deocamdata poarta numele de Basescu.

- Filip Gionea, fost Sardaru, zis Paris, in varsta de 45 ani, din Craiova, a fost arestat in anul 2013 alaturi de patru persoane pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat. Inculpatii au pus la cale „drumul sclavilor“ si au trimis 600 de romi la cersit in S.U.A si Canada.

- Barbatul care a violat si ucis pe 30 aprilie o fetita de 5 ani din Baia Mare este inca in libertate, iar anchetatorii sustin ca fac toate eforturile sa-l descopere. Deocamdata, n-a fost nimeni retinut, insa exista mai multe persoane audiate. Rezultatele oficiale ale necropsiei au confirmat suspiciunea…

- Un tanar de 26 de ani a ajuns dupa gratii, fiind retinut de oamenii legii la trei luni de cand fusese dat in urmarire nationala, dupa ce pe numele sau fusese emis un mandat de arestare preventiva pentru complicitate la furt calificat.