- Direcția de Asistența Comunitara din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor asupra faptului ca cererile pentru locuințe sociale pot fi depuse pana pe 30 iunie. Municipalitatea ii incurajeaza pe toți cei care doresc sa profite de ocazie sa depuna cererile cat mai curand posibil.…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a transmis ca IPS Pimen va fi inmormantat la Manastirea Sihastria Putnei. „Daca va fi posibil, slujba inmormantarii se va face la Suceava, apoi trupul neinsuflețit va fi dus la aceasta manastire. Inca nu a fost stabilita ziua”, a transmis,…

- Sprijin pentru persoanele fara venit In perioada 4 – 8 mai, echipele DAS au identificat 620 de persoane singure sau familii fara venit sau venituri reduse, care se afla in autoizolare. In perioada menționata, au fost furnizate la domiciliu ajutoare alimentare (gratuite) pentru doua familii fara venituri.…

- Un aparat pentru efectuarea testelor rapide pentru detectare anticorpilor specifici anti-SARS-COV 2 a fost achiziționat de Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Managerul institutiei, Carmen Dorobaț, a precizat ca aparatul a fost cumparat dintr-o donație a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Carmen…

- Prefectura Arad a atras atentia, luni, ca numarul concediilor medicale eliberate in ultimele zile pentru angajati din institutii publice este "foarte mare" si exista pericolul blocarii activitatii, cerandu-le medicilor o atentie mai mare cand emit aceste documente.Prefectura Arad arata, intr-un…

- Municipalitatea a contrazis ieri, intr-un comunicat, „minciunile lansate in spatiul public de Razvan Timofciuc" privind cuantumul veniturilor directorilor si administratorilor celor sase societati din subordinea Primariei Iasi. Consilierul liberal a facut comparatie intre „desfraul pe bani publici"…

- Directia de Sanatate Publica Cluj a dispus oprirea expedierii mai multor colete cu materiale de protectie - mii de masti chirurgicale, costume de protectie medicale si botosei de protectie - care urmau sa fie trimise in Italia.