Caz de trafic de migranti in Timis! Un nou caz de trafic de migranti a fost descoperit in Timis, iar procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului K.V.Potrivit informatiilor furnizate de compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, inculpatul este acuzat ca ar fi transportat ilegal 25 de migranti intr un autovehicul destinat transportului de marfuri.Mai multe detalii despre caz si masurile l ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

