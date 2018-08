Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 64 de ani din Alba Iulia este internata la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia in urma infecției cu virusul West Nile, cauzata de ințepatura de țanțar. Un caz de infecție cu virusul West Nile, inregistrat in Alba. DSP realizeaza acțiuni de informare a populației…

- Virusul tropical West Nile s-a mutat in Europa dupa ce temperaturile si umiditatea au crescut tot mai mult, creand un habitat potrivit pentru tantarii periculosi. Astfel, specialistii se tem de o epidemie, mai ales ca numarul cazurilor de West Nile s-a dublat fata de anul trecut, ajungand la 400 de…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Teleorman precizeaza ca au avertizat din timp toate administratiile locale din judet legat de pericolul pe care il reprezinta populatiile de tantari in perioada mai-octombrie.

- Laboratorul pentru analize al Institutului Cantacuzino a confirmat, in ultimele trei luni, doua cazuri de infectare cu virusul West Nile la un adolescent si o femeie din judetul Braila, potrivit informatiilor...

- Tinand cont de contextul epidemiologic existent la nivel european cu confirmarea pana la da de 20.07.2018 a 19 cazuri de infectie cu virus West –Nile in Grecia, Italia, Romania si Ungaria; Confirmarea in Romania pana in data de 24.07.2018 a 5 cazuri de meningo – encefalita cu virus West Nile; Conditii…