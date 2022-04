Ministerul Sanatatii informeaza ca in Romania a fost raportat un caz de hepatita acuta severa la un copil. „Cazul raportat de Romania este al unei fetite de 5 ani, internata la un spital de specialitate in data de 4 aprilie. Nu a fost detectata nicio infectie virala activa, iar markerii pentru boli autoimune au fost […] Articolul Caz de hepatita acuta severa aparut la un copil in Romania; starea fetitei de 5 ani – stabila apare prima data in Monitorul de Vrancea .