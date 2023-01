Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Beclean au intervenit aseara, 21 ianuarie, la un accident rutier produs pe o strada din localitatea Ilișua. Din primele verificari, un tanar de 21 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției și a intrat in coliziune cu un stalp de susținere…

- Un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Poliției Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva, aflat in serviciu pe Autostrada A10, a depistat pe 20 ianuarie in jurul orei 16 un autoturism care circula pe sensul Turda – Sebeș, al carui conducator avea un comportament agresiv, in sensul ca nu pastra…

- Un iesean a fost condamnat pentru ca a bagat bete in roate justitiei. I-a mintit pe politistii care ii cautau trei colegi de munca si le-a spus acestora sa stea ascunsi. Gestul sau nu a ramas fara consecinte. In noaptea de 26/27 octombrie 2019, un taximetrist a sunat la 112, anuntand ca fusese amenintat…

- Trei indivizi mascați au jefuit un magazin alimentar din Targoviste, aflat la parterul unei vile. Oamenii legii sunt acum pe urmele celor trei, avand la dispoziție imagini surprinse de camerele de supraveghere.

- Patinoarul din Alba Iulia, inchis la scurt timp dupa ce a fost deschis publicului. Care ar fi motivul Patinoarul din Alba Iulia s-a inchis in cursul zilei de vineri, 2 decembrie 2022, la scurt timp dupa ce a fost deschis. Momentan nu se știe cand va fi reluata activitatea cu publicul. La mijloc ar…

- Joi, 17 noiembrie, la ora 16.11, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Alexandru Ioan Cuza din oraș s-a produs un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 26 de ani din Borșa a surprins și accidentat…

- La data de 11 noiembrie 2022, in jurul orei 01.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, pe raza municipiului Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…

- Aproape 15.000 de artificii gasite la vanzare, fara autorizație, intr-un magazin din Alba Iulia. Ce masuri au luat polițiștii Polițiștii din Alba au indisponibilizat aproape 15.000 de artificii, oferite spre vanzare la un magazin, fara a avea autorizație. Oamenii legii reamintesc regulile ce trebuie…