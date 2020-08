Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, astazi, la nivelul unei subunitați din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, in urma testarii, au fost confirmate șapte cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2.Cei șapte colegi, care lucreaza in cadrul aceleiași subunitați, se aflau in izolare la domiciliu inca de la inceputul…

- ”Scenariul de baza al proiectiei macroeconomice este fundamentat pe ipoteza mentinerii sub control a situatiei epidemice, fara sa fie necesara reintroducerea unor masuri administrative generalizate de distantare sociala. Astfel, va continua procesul de reluare treptata a activitatii economice, pe fondul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, 799 de noi cazuri de coronavirus, acesta fiind un nou record de cazuri inregistrate in 24 de ore. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 35.802. S-au inregistrat 17 noi decese, bilantul fiind de 1.988.

- Bilanțurile record pe 24 de ore anunțate, pana acum, in Prahova, erau asociate, de fiecare data, izbucnirii unor focare la nivel de județ. Este pentru prima data cand județul anunța zeci de cazuri, dar puține dintre ele confirmare in focare.

- Primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu, aflat in izolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact in contact cu un salariat al Aparegio Gorj, infectat cu noul coronavirus, a anunțat aseara ca rezultatul testului COVID rapid este negativ. Marcel Romanescu a transmis un mesaj potrivit caruia a decis…

- La Spitalul Municipal Sighetu Marmației, in urma testarii pentru depistarea virusului SARS-COV19, sunt pozitivi șapte pacienți internați intr-o secție a unitații medicale. Cei șapte pacienți infectați cu noul Coronavirus au fost izolați și mutați in secția de boli infecțioase. ”Direcția de Sanatate…

- Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- O angajata din sectia Montaj General a fabricii Ford Craiova a fost diagnosticata cu COVID-19. Femeia a mers, luni, la o clinica privata din oras unde a cerut sa i se faca testele pentru depistarea SARS-COV2, pentru ca era ragușita, anunța MEDIAFAX.Vineri, rezultatele au confirmat infectia…