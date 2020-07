Caz de coronavirus la Guvern. Bărbatul lucrează la Registratură Caz de coronavirus la Guvern. Barbatul lucreaza la Registratura. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un barbat care lucreaza la registratura, in cadrul Guvernului Romaniei. Omul a ieșit pozitiv ieri la testul de coronavirus. Ceilalți colegi au fost testați și ei și sunt doua teste care au ieșit negativ. Barbatul nu ar fi luat contact cu colegii. Pentru moment nu s-a aflat de unde a contactat virusul. Cert este ca nu a dus virusul mai departe in cadrul Guvernului. Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „A fost confirmata pozitiv la testul pentru COVID-19 o persoana care are calitatea de functionar public si isi desfasoara activitatea intr-o structura din cadrul Directiei pentru Relatia cu Publicul. Persoana in cauza a fost confirmata pozitiv in cursul zilei de vineri si in acest moment este internata",…

- Un angajat din cadrul unei structuri a Directiei pentru Relatia cu Publicul de la Guvern se afla internat pentru tratament dupa ce vineri a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. ‘A fost confirmata pozitiv la testul pentru COVID-19 o persoana care are…

- Un angajat din cadrul unei structuri a Directiei pentru Relatia cu Publicul de la Guvern se afla internat pentru tratament dupa ce vineri a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID 19, potrivit unei informari a Guvernului.A fost confirmata pozitiv la testul pentru COVID 19 o persoana care are calitatea…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat faptul ca a fost testata pozitiv la testul pentru COVID-19 o persoana care are calitatea de funcționar public și iși desfașoara activitatea intr-o structura din cadrul Direcției pentru Relația cu Publicul.Persoana in cauza a fost confirmata pozitiv…

- Persoana in cauza a fost confirmata pozitiv in cursul zilei de vineri și in acest moment este internata. Acesta precizeaza ca acea persoana nu a avut contact direct cu membri ai Cabinetului. Citeste si: Sute de oameni de stiinta atrag atentia ca noul coronavirus se transmite prin aer si cer OMS…

- Un funcționar public al Guvernului, care iși desfașoara activitatea in cadrul Direcției pentru Relația cu Publicul, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus in cursul zilei de vineri iar in acest moment este internat, transmite Executivul. Persoana in cauza nu a avut contact cu membrii Cabinetului.

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca astazi in județ sunt doar noua persoane internate in spitalk cu noul coronavirus. Situația epidemiologica din județul Valcea se prezinta astfel: 30 persoane in carantina instituționalizata, 2.056 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,noua persoane…

- Ministerul Justitiei a anuntat joi noaptea ca un al doilea angajat al institutiei a fost confirmat cu noul coronavirus, scrie Agerpres. „Ministerul Justitiei anunta confirmarea, in cursul acestei seri, a unui al doilea caz de Covid-19, in persoana unui angajat din cadrul Directiei de contencios. Au…