Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vaticanului au confirmat, sâmbata, ca un oficial care locuieste la Hotelul Domus Santa Marta, resedinta papei Francisc, este infectat cu coronavirus, potrivit Mediafax. Toti cei care s-au aflat în contact direct cu persoana bolnava sunt testati. Papa Francisc nu este inclus…

- La o zi dupa ce Papa Francisc a tinut o rugaciune emotionanta, singur in Piata Sfantul Petru, Vaticanul a confirmat ca un oficial care locuieste la Hotelul Domus Santa Marta, resedinta papei Francisc, este infectat cu coronavirus. Papa Francisc, insa, nu a fost infectat cu teribilul virus.In prezent,…

- Papa Francisc i-a binecuvantat pe oamenii de pretutindeni, in contextul pandemiei de coronavirus. De regula binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Contexul…

- Papa Francisc i-a binecuvantat pe oamenii de pretutindeni, in contextul pandemiei de coronavirus. De regula binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Contexul…

- Papa Francisc s-a rugat pentru cei afectati de coronavirus. Foarte important de menționat, binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Esplanada…

- Papa Francisc, singur, intr-o Piața goala a Bisericii Sf. Petru, se roaga vineri pentru intreaga lume impotriva pandemiei.Papa Francisc va imparti binecuvantarea Urbi et Orbi, in situatia actuala creata de pandemia de coronavirus. „Papa Francisc va prezida la Vatican un moment special de rugaciune,…

- Papa Francisc a fost testat negativ pentru coronavirus. Suveranul Pontif a provocat ingrijorari dupa ce si-a anulat pentru participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma.

- Papa Francisc, care si-a anulat pentru prima data de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma, din cauza unei raceli, a fost testat negativ pentru