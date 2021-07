Stiri pe aceeasi tema

- Doi soti din Arad au fost diagnosticati cu botulism, insa in Romania nu exista ser antibotulinic, iar medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au reusit sa gaseasca tratament in Republica Moldova. Un barbat s-a prezentat sambata in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu botulism. Ulterior,…

- UPDATE Barbatul disparut dupa explozia de vineri de la Petromidia a fost gasit mort, a confirmat prefectul Constanței, Silviu Coșa. este primul deces confirmat. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a declarat, la Aleph News, ca barbatul dat disparut in urma exploziei de la Petromidia a fost gasit…

- Ministerul Sanatatii informeaza urmatoarele cu privire la situatia victimelor in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia din Navodari:Din primele informatii transmise Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta COSU din cadrul Ministerului Sanatatii, in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia…

- Peste 2.300 de persoane din grupa de varsta 50-54 de ani s-au vaccinat in cele trei zile de maraton al vaccinarii de la București. Și tinerii au fost prezenți in numar ridicat la Sala Palatului și Biblioteca Naționala. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, au fost 950 de adolescenți din grupa de…

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, cu arsuri pe 50% din suprafata corpului a fost transferat, joi, in Munchen, Germania, cu o aeronava SMURD, a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). "Joi, aeronava SMURD Cessna Citation V, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat…