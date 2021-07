Stiri pe aceeasi tema

- Un copil dintr-o localitate din județul Vaslui a luat foc in timp ce incerca sa aprinda o soba cu benzina. Victima are numeroase arsuri și este transportata la spitalul din Barlad, noteaza mediafax. Incidentul a avut loc miercuri in localitatea Chetrosu din comuna Gherghești. Un baiat de 11…

- Copilul a fost cuprins de flacari pe picioare și una din maini. Ulterior și locuința a fost la un pas sa ia foc, insa vecinii au sarit in ajutor și au stins flacarile.O ambulanța de la SAJ Vaslui, substația Barlad l-a preluat pe baiat și il transporta catre spitalul municipal „Elena Beldiman”.Sursa:…

- Imagini incredibile surprinse, in weekend, pe o strada din Barlad. O femeie a sunat la 112 pentru a cere ajutorul poliției, dupa ce fostul iubit a venit la ea acasa inarmat cu doua securi. Polițiștii au incercat sa il convinga pe barbat sa abandoneze armele, insa pana la urma au folosit sprayuri lacrimogene…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, noi avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii, ce vizeaza sase bazine hidrografice si raurile din Dobrogea. Conform hidrologilor, in intervalul 22 iunie, ora 12:00 - 23 iunie, ora 12:00, va fi Cod portocaliu…

- Fostul politist Danut Cernat a strabatut, duminica, distanta dintre municipiile Barlad si Vaslui, in cadrul campaniei "Turul Romaniei in pasi de alergare", care isi propune sa stranga fonduri pentru copiii politistilor decedati dupa ce s-au infectat cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Acesta participa…

- ISU Vaslui intervine la aceasta ora cu 13 autospeciale și 70 pompieri militari pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un depozit de materiale plastice din municipiul Barlad. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violența și exista pericol de propagare la…

- Accident tragic pe Stadionul Dunarea din Galati Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta Un baietel de 10 ani si-a pierdut viata astazi, într-un tragic accident petrecut pe Stadionul municipal Dunarea din municipiul Galati, unde se desfasura o competitie sportiva de minifotbal…