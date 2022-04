Salvatorii au fost alertați, la 112, despre producerea unui incident grav, in București. Totul s-a intamplat miercuri, in sectorul 1. Alerta s-a dat in jurul orei 13. S-a aflat ca un copil in varsta de 3 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din Capitala. Incidentul a avut loc in cartierul Baneasa, […] The post Caz cutremurator in Capitala! Un copilaș de trei ani a cazut de la etaj. A fost dus de urgența la spital first appeared on Ziarul National .