Caz cutremurător! Femeie înjunghiată în parcarea unui mall din Constanța Mobilizare in randul salvatorilor, dar și al polițiștilor constanțeni. Au intervenit de urgența in parcarea unui centru comercial, dupa ce au fost sesizați despre producerea unei agresiuni. In prima faza s-a aflat ca o femeie a fost injunghiata, vineri, de catre un barbat, in parcarea unui mall din Constanța. La fața locului au intervenit salvatorii […] The post Caz cutremurator! Femeie injunghiata in parcarea unui mall din Constanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O femeie a fost ranita si transportata cu ambulanta la spital dupa ce vineri, in parcarea unui centru comercial din municipiul Constanta, a fost injunghiata de un barbat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea” a anuntat ca doua ambulante SMURD s-au deplasat la fata locului in urma…

- O femeie din Constanța a fost injunghiata in parcarea unui centru comercial, atacatorul fiind chiar soțul acesteia cu care se afla in plin proces de divorț. Incidentul a avut loc in parcarea Centrului Comercial Vivo din Constanța, cand femeia a mergea la cumparaturi. La fata locului s-au deplasat…

- O femeie de 35 de ania fost injunghiata, vineri, in parcarea unui mall din Constanța. Agresorul ar fi fostul ei soț. Femeia venise la cumparaturi, dar nu a mai apucat sa intre in centrul comercial. A fost injunghiata de un barbat sub ochii mai multor persoane care erau acolo. Martorii spun ca agresorul…

- O femeie a fost injunghiata in parcarea de la Vivo Mall Constanta de un barbat Victima se afla in stare constienta ISU se afla la fata locului O femeie a fost injunghiata in parcarea Vivo Mall Constanta de un barbat. Din primele informatii, din fericire, femeia se afla in stare constienta.Pompierii…

