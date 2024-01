Caz cutremurator! O mama si cei doi copii ai ei sunt suspectii principali in cazul unei disparitii misterioase. Sotul femeii, respectiv, tatal copiilor, un profesor de matematica din Valcea, a disparut in conditii dubioase de acasa. Dupa 3 ani, procurorii ii acuza acum pe cei trei de asasinarea barbatului. Chiar si fara cadavru, anchetatorii au plasat-o pe mama sub control judiciar, dar si pe fiul cel mare, fiind acuzati de lovituri cauzatoare de moarte si profanare de cadavre. 7 aprilie 2021. O femeie reclama la politia din Ramnicu Valcea ca verisorul sau, profesor de matematica in Ramnicu…