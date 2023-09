Un barbat a ajuns in vizorul oamenilor legii, fiind acuzat ca ar fi intreținut relații sexuale cu o minora de doar 13 ani. Și, mai mult decat atat, ar fi surprins-o in ipostaze indecente, cu telefonul mobil, distribuind apoi imaginile unor alte persoane, pe rețele de socializare. Individul a fost reținut de catre procurorii DIICOT […] The post Caz cu totul revoltator! Individ reținut de procurorii DIICOT. Acuzațiile sunt șocante first appeared on Ziarul National .