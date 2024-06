Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sectiei de votare nr. 387 din localitatea vasluiana Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, a fost inlocuit din aceasta calitate dupa ce s-a prezentat la sectie in stare avansata de ebrietate.

- Ca la fiecare scrutin electoral, indiferent ca vorbim de cele locale sau europarlamentare, care anul acesta au loc pe 9 iunie, ori cele parlamentare sau prezidențiale, in zona secțiilor de votare este „zona libera de alcool”. Adica o distanța precis stabilita de normele legale in vigoare in care este…

- O femeie reclama o posibila neregula in desemnarea ei ca președinte al unei secții de votare la Cluj, deoarece nu a fost de acord și nu a fost informata in prealabil. Deși se afla in SUA pentru studii doctorale, autoritațile locale par sa nu acorde atenție situației sale, amenințand-o cu o amenda pentru…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) pentru funcția de primar al Capitalei, a facut o apariție neobișnuita luni seara la Romania TV. Edilul Sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat imbracat ca un muncitor, purtand o vesta reflectorizanta și o casca…

- Cozi mari s-au format la secțiile de votare din stanga Nistrului in ultima zi de alegeri a președintelui Federației Ruse. Totodata, mai mulți cetațeni au venit la Ambasada Rusiei de la Chișinau pentru a-și exercita dreptul la vot. In legatura cu aceasta, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova…