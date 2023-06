Caz controversat în Columbia: o tânără de 19 ani susține că a fost lăsată însărcinată de un spirit rău O columbiana insarcinata in varsta de 19 ani, care susține ca nu a avut niciodata relații intime cu un barbat, insista ca a fost lasata insarcinata de un "spirit rau". Tanara a starnit recent controverse pe rețelele de socializare latino dupa ce a declarat pentru TV Malambo, un post de presa din Columbia, ca ea crede ca a fost insarcinata de o forța supranaturala. Femeia a spus ca, dupa ce a avut vise ciudate și a simțit prezențe supranaturale in camera ei, a inceput sa nu-i mai vina ciclul, iar mama ei a dus-o la un ginecolog pentru un control. Atunci, "virgina" de 19 ani, care susține ca nu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele au fost descrise ca fiind „bombardiere strategice ale Forțelor Aeriene ale SUA” și nu au trecut granița, potrivit oficialilor ruși, potrivit Sky News.„Echipajul avionului de vanatoare rusesc a clasificat țintele aeriene ca fiind doua bombardiere strategice B-1B ale Forțelor Aeriene americane...”,…

- Larisa nu mai are liniște și este foarte afectata de ceea ce se intampla. Larisa are o fetița de patru ani, iar dupa divorț, tatal copilului n-o mai lasa sa iși vada fata și iși dorește ca timpul petrecut cu ea sa fie doar la domiciliul lui. Iata ce a marturisit tanara in exclusivitate pentru Acces…

- Meirivone Rocha Moraes din Brazilia a ajuns pe prima pagina a ziarelor dupa ce s-a "casatorit" cu o papușa de carpa. Acum ea a dezvaluit ca acum este "insarcinata" cu al doilea copil și spera ca acest lucru ii va ajuta sa-și salveze casnicia, dupa ce a aflat ca soțul ei a inșelat-o.

- Aceste testari se organizeaza pentru elevii inscriși in clasele a VIII-a, care vor susține simularea naționala la Evaluarea Naționala 2023, dar și pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, care vor susține simularea naționala la examenul de Bacalaureat 2023. Astfel, simularea Evaluarii Nationale…

- Postul intermitent (IF), sau hranirea limitata in timp, poate aduce beneficii profunde, cum ar fi creșterea energiei, creșterea funcției cognitive și reducerea inflamației atunci cand este facuta corect.Dar nu toate tipurile de fasting sunt egale. Ai programul 16:8, programul 18:6, programul 20:4 și…

- Marin Condescu, fost președinte și principalul creditor al celor de la Pandurii, recunoaște ca Cristian Borcea i-a propus sa faca blat cu Dinamo și ca a salvat un meci suspect cu FCSB, la scurt timp. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare saptamana, de la ora 20:00. Poate fi urmarita…

- Start-up-urile din domeniile sanatații și științelor vieții vor beneficia de mentorat in cadrul unui program de tip accelerator lansat la Cluj. La final, micile afaceri din aceste domenii vor avea ocazia sa convinga investitorii sau alți parteneri sa se alature cauzei lor.