- Un barbat, de 33 de ani, a fost ranit prin injunghiere in locuinta sa din municipiul Constanta, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui scandal in care a mai fost implicat un alt barbat, de 38 de ani, acesta fiind gasit de politisti la spital, cu o plaga prin impuscare, informeaza Agerpres .…

- Marti, 22 februarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 37 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 ani si 8 luni de inchisoare, sub aspectul savarsirii de infractiuni la regimul rutier, informeaza…

- Conform reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean, in urma unui accident petrecut pe strada Eliberarii din Constanta au fost doua persoane ranite. Este vorba de un copil in varsta de cinci ani, care a suferit un traumatism lombar si de mama lui, diagnosticata cu un traumatism la mana. Cele…

- Un barbat de 50 de ani a fost gasit spanzurat, luni, in propria locuinta din judetul Dolj, iar in casa respectiva a fost descoperita decedata si o femeie de 49 de ani, concubina sa. Politistii si procurorii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-au produs cele doua decese.…

- Un tanar de 38 de ani din Constanța este cercetat de polițiști pentru omor, dupa ce duminica și-a injunghiat tatal in varsta de 66 de ani intr-o societate comerciala. Cei care au asistat la intreaga scena spun ca agresorul a fost cel care a sunat la 112 și s-a predat, potrivit Ziua de Constanța. Incidentul…

- Localul, din Piața Ovidiu, a fost gasit vineri de polițiști deschis dupa ora 22.00, iar administratorul a primit amenda. Dupa o ora și jumatate, echipa de control a revenit si a descoperit ca unitatea inca era deschisa, drept pentru care s-a dat din nou amenda, iar localul a fost inchis și pentru doua…