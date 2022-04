Caz: Ce se întâmplă cu faimoasa enciclopedie online Wikipedia dacă „se pune ” cu rușii Enciclopedia online Wikipedia ar putea fi sancționata administrativ in Rusia pentru refuzul de a inlatura informațiile cu privire la acțiunile Rusiei pe teritoriul Ucrainei, riscand o amenda de pana la 4 milioane de ruble, a informat Roskomadzor (RKN), agenția de reglementare media. „Roskomnadzor va intocmi un protocol privind o infracțiune administrativa in temeiul articolului 13.41 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse in legatura cu portalul de internet Wikipedia pentru ca nu șterge materiale nesigure semnificative din punct de vedere social, precum și alte informații interzise”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia amenința enciclopedia online Wikipedia cu amenzi de pana la 4 milioane de ruble (aproximativ 49.000 de dolari) daca nu șterge informații despre invazia Ucrainei de catre Rusia, care difera de versiunea Kremlinului a evenimentelor. Agenția rusa de cenzura…

- Enciclopedia online Wikipedia ar putea fi sancționata administrativ in Rusia pentru refuzul de a inlatura informațiile cu privire la acțiunile Rusiei pe teritoriul Ucrainei, riscand o amenda de pana la 4 milioane de ruble, a informat Roskomadzor (RKN), agenția de reglementare media. Fii la…

- Unul dintre putinele ziare independente din Rusia s-a inchis. Novaia Gazeta, publicatie al carei fondator a fost premiat anul trecut cu Nobel pentru pace, a anuntat ca isi inceteaza aparitia pana cand se incheie razboiul din Ucraina. De fapt, situația presei indepedente din Rusia se situeaza tot pe…

- Ucraina sustine ca Rusia ar fi pierdut 17.300 de soldati de la inceputul invaziei care a avut loc pe 24 februarie. In actualizarea periodica a pierderilor rusesti, Ucraina adauga ca au fost distruse peste 600 de tancuri, 75 de rezervoare de combustibil, 131 de elicoptere si 1.700 de transportoare blindate…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- NU RAZBOIULUI. OPRIȚI RAZBOIUL. NU CREDEȚI PROPAGANDA. AICI SUNTEȚI MINȚIȚI. Așa a vazut o lume ca scria pe afișul pe care Marina Ovyannikova, editor șef al știrilor internaționale de la Pervii Kanal din Moscova l-a prezentat in direct, in timp ce colega ei, prezentatoarea știrilor, Ekaterina Andreeva,…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…