Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati.

- Un barbat de 47 de ani, din Marginenii de Jos, județul Prahova, este acuzat ca și-a omorat soția, luni dimineața, injunghiind-o de mai multe ori in zona gatului, apoi a incercat sa se sinucida. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Surse judiciare au declarat ca luni dimineața, in satul Marginenii…

- Marcel Marin, Marian Dima CS Blejoi, campioana Ligii A Prahova, nu a reusit sa se impuna nici macar “pentru onoare” in mansa retur a barajului contra celor de la Venus Independenta si, cu scorul general de 6-2 pentru calaraseni, promovarea a parut a fi doar “un vis”. Desigur, acel 1-5 din mansa tur…

- Liga A Prahova a ajuns la final, ultima etapa, consumata in weekend, avand o desfasurare ciudata, in sensul ca echipele implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii – Unirea Teleajen, respectiv CS Ceptura nu au fost programate sa joace la aceeasi ora, cum era normal! Si, pana la urma, cei din Ceptura…

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Perisani, jud. Valcea, a fost omorat in bataie de trei sibieni, in fata unui bar din municipiul Sibiu, in urma unui conflict spontan, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 29 de ani, din judetul Gorj si-a ucis sotia, apoi a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp. Cei doi locuiau la Timisoara, intr-un apartament. Un apel la numarul de urgente 112 anunta,...

- Omul legii este filmat in timp ce da cu pumnul in individul deja pus la pamant pentru a-l determina sa se lase incatusat. Barbatul pare ca in cele din urma isi pierde constienta, moment in care oamenii legii trec de la violente la manevre de resuscitare.

- Remiza, scor 0-0, dintre AFC Brebu si CS Blejoi, din meciul jucat in Liga A Prahova la sfarsitul saptamanii trecute a lasat urme in tabara liderului din primul esalon judetean. Astfel, doi dintre jucatorii de baza, portarul Adrian Gheorghe si mijlocasul Cristian Mihaita acuza accidentari grave, primul…