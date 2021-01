Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul Caykur Rizespor a anuntat, joi, ca are sase noi cazuri de infectare cu coronavirus. Trei dintre cei infectati sunt fotbalisti, iar ceilalti trei sunt angajati ai gruparii.Persoanele testate pozitiv sunt în izolare si sub tratament.Ca urmare a noilor cazuri de infectare cu Covid-19,…

- Autoritațile romane au facut un nou anunț important! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru astazi, 4 ianuarie 2020, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.130 de noi cazuri de infectare cu COVID-19.

- Joi, 17 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.697 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 107 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.297 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in urma cu puțin timp noile cifre ale zilei in ceea ce privește bilanțul zilnic al infectarilor cu coronavirus! In ultimele 24 de ore au fost depistate pozitiv alte 7363 de persoane!

- Ioan Turc a fost testat pozitiv la infecția cu noul tip de coronavirus. Sunt peste 50 de angajați ai Primariei Bistrița depistați cu COVID 19, pana la aceasta ora. Focarul COVID 19 de la Primaria Bistrița pare ca nu se mai stinge. Tot mai mulți angajați ai instituției sunt depistați pozitiv, din intregul…

- DSP BN a comunicat cifrele inregistrate, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore, in contextul pandemiei. Avem 141 de bistrițeni infectați și șapte retestați pozitiv. Din nefericire, inregistram și doua decese. Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 324.094 de cazuri…

- 42 de angajații ISU Cluj au fost testați luni, 26 octombrie, pentru depistarea virusului Sars-Cov-2.Citește și: O noua problema pentru toți primarii: mașina redevine opțiunea principala de transport, in ciuda investițiilor in autobuze sau tramvaie „In urma testelor efectuate au fost…