- La primele ore alea acestei dimineți, la intrarea in localitatea Satulung a fost semnalat un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme. La fața locului s-au deplasat de urgența patru echipaje de prim ajutor care au preluat raniții. Deocamdata nu se știu foarte multe amanunte…

- O noua alerta pentru Maramures. COD ROSU, Valabil de la 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30, in zona de munte de peste cota 1800 m si in Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Targu Lapuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

- Un copil in varsta de un an, din comuna Derna, județul Bihor, a murit dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Parinții bebelușului au sarit la bataie la echipajul SMURD, care venise sa-l salveze. Oamenii legii au deschis un dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc sambata seara, in cartierul de rromi…

- In cursul zilei de luni, 29 iunie, in cadrul campaniei preventiv–educative ,,Vacanta in siguranta”, in zona montana din Cavnic jandarmii montani au desfasurat activitati specifice, cu un grup format din 18 de copii din cadrul Asociației Club Sportiv Aerofit Baia Mare. Acestora le-au fost prezentate…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unei persoane cazute in lacul de pescuit din orașul Ungheni. Potrivit ISU Mureș, echipajul prezent la fața locului a reușit extragerea acesteia din lac, in stare de inconștiența. Echipa de scafandri s-a intors la subunitate, nefiind…

- Imagini de groaza astazi dimineața in localitatea maramureșeana Urmeniș. Un tanar in varsta de numai 20 de ani din localitate a fost gasit spanzurat de o grinda de pe teresa gospodariei in care locuia. Sursele noastre susțin ca tanarul ar fi petrecut seara precedenta alaturi de un consatean iar dupa…

- Echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita a organizat, in poligonul special amenajat din comuna Carța, o acțiune de distrugere a muniției asanate in primul trimestru al acestui an . Pirotehnștii au fost sprijiniți de echipaje ale Poliției rutiere și ale jandarmeriei,…