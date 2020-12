Magneziul este un mineral cu rol esential pentru mentinerea echilibrului electrolitic in organism, mare parte din acesta regasindu-se in oase. Hipomagnezemia este deficitul de magneziu in singe si care are valori sub 1,8 mg/dL. Cele mai frecvente cauze ale hipomagnezemiei este aportul insuficient de magneziu din alimente, dar si malabsorbtia acestui mineral, ca urmare a altei afectiuni, precum hip