Cauzele principale din care îți este mereu foame Ai mincat și peste 30 de minute simți din nou nevoia de a minca ceva? Afla care sint cauzele pentru care simți ca iți este mereu foame. Daca tocmai ai mincat și inca iți este foame, probabil ca nu este foamea de vina. Gindește-te cind ai baut apa ultima oara. Bea un pahar cu apa și așteapta puțin. Senzația de foame va disparea și vei observa ca, de fapt, iți era sete, nu foame. {{277863}} Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

