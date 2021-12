Salariații din domeniul feroviar, de la cele trei companii cu capital de stat (CFR Calatori, Marfa și Infrastructura) au inceput luni dimineața o greva care a paralizat transportul pe calea ferata. Greviștii reclama faptul ca guvernul PSD-PNL-UDMR a amanat cu un an creșterea salariilor, prevazuta intr-o lege votata in 2020. E vorba despre Legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar , inițiata chiar de PSD și votata in august 2020 – in plina campanie electorala – de PSD, Pro Romania și UDMR. Legea prevedea, printre altele, creșteri de circa 35% ale salariilor – unele extrem de mici in…