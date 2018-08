Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 27 iulie, ora 14:30, la centrul de presa multimedia Sputnik Moldova va avea loc conferința de presa cu tema „Combaterea hepatitei in Moldova. Cauzele imbolnavirii și programe de tratament”.

- Au trecut aproape doua luni de zile de cand milioane de oameni din toate colțurile lumii au fost cu ochii pe nunta regala din Marea Britanie. Prințul Harry și fosta actrița americana și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii fastuoase, insa acum cei doi nu mai par atat de indragostiți ca atunci.

- Peste 2.600 de sesizari care vizau lipsa medicamentelor oncologice au fost inregistrate in ultimii trei ani - a precizat reprezentantul Observatorului Roman de Sanatate, Vlad Mixich. El a intocmit un raport...

- Timpul nu i-a știrbit cu nimic farmecul! La aproape 76 de ani, Anna Szeles a vorbit despre relația cu fostul ei soț, Florin Piersic. (Oferta speciala playstation) Anna Szeles și Florin Piersic s-au casatorit in 1975, iar un an mai tarziu a venit pe lume fiul lor, Daniel. Casmicia lor a durat 10 ani,…

- Daca va treziti in timpul nopti si va faceti ganduri negre, aflati ca este complet normal acest lucru si face parte din ADN-ul nostru uman, spun specialistii. Cauzele sunt multiple: beti prea multa apa si mergeti la toaleta, va este prea cald sau sunteti stresat. Este bine de stiu ca putem combate fara…

- ISU Gorj a fost solicitat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 sa intervina la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a 3 persoane posibil intoxicate cu gaze. La fata locului s-au deplasat un echipaj din cadrul SVSU Rovinari, un echipaj de stingere…

- Inflatia nu da semne de temperare prea curand. In lunile de vara va urca la 5,8% si va incheia anul aproape de 4%, peste prognoza BNR de 3,6%, sustin economistii UniCredit Bank. In raportul anterior, acestia se asteptau la o inflatie de 5,1% in lunile...

- HOROSCOP ZILNIC 22 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) A venit vremea sa te intorci un pic inapoi, la o etapa mai veche a unui proiect in desfasurare pe care nu ai incheiat-o cum trebuie atunci. Acum ai o solutie eficienta care merita aplicata si totul va ajunge mai usor la un nivel care…