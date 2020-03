Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit in urma prabusirii hotelului plasat in carantina impotriva coronavirusului in estul Chinei, a transmis duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP.

- Un cutremur devastator s-a produs azi noapte in estul Turciei. Cel putin 19 oameni au murit si peste 900 au fost raniti. Seismul cu magnitudinea de 6,8 pe scara Richter a provocat prabusirea mai multor cladiri si panica in randul localnicilor.

- Sezonul gripa l incepe in forta in marile orase. Aproape 700 de oameni din Bucuresti, Constanta, Ploiesti, precum si din alte centre urbane au contractat virusul, iar doi au murit. Este alerta in Buzau, dupa ce in ultimele trei zile, 15 copii suspecti de gripa s-au prezentat la Camera de Garda a Spitalului…

- Un studiu al cerceatorilor americani, publicat miercuri, a aratat ca incalzirea apelor oceanice pe o portiune de peste 1.500 de kilometri a dus la moartea prin infometare a unui milion de pasari marine pe coasta de vest a Americii de Nord, in decurs de un an.

- Focul a izbucnit intr-o cladire din Chojnice, Pomerania, luni dimineata, in jurul orei locale 3:00, a precizat un purtator de cuvant al pompierilor. In prezent, incendiul a fost stins. Printre cei 22 de raniti, care au fost dusi la spital, se numara si un politist care s-a intoxicat cu fum…

- Accident aviatic in Taiwan. Cel putin opt oameni au murit, intre care si șeful statului major al armatei, dupa ce un elicopter militar cu 13 oficiali la bord s-a prabusit intr-o zona montana. Aparatul de zbor efectua o cursa interna si se afla intr-o operatiune speciala.

- Poliția continua cercetarile in cazul acidentului produs joi, pe DN 7, in județul Argeș, in urma caruia au murit doi oameni. O prima ipoteza a anchetatorilor arata ca mașina condusa de secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu - fost ministru - ar fi patruns pe...

- Doi oameni au murit in accidentul in care a fost implicat și fostul ministru al economiei, Daniel Chițoiu. Este vorba despre șoferul mașinii care a lovit autoturismul condus de politician, un barbat de 83 de ani, care a murit pe loc, și de soția lui, care a incetat din viața la spital.