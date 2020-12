Cauze şi soluţii referitoare la agitaţia bebeluşilor în somn Un bebeluș agitat in somn ii face pe parinți sa iși puna tot felul de intrebari. Ii e foame? Este bolnav? Cu ce am greșit? Și intrebarile pot continua la nesfirșit. Cauze de ce bebelușul se agita in somn și ce e de facut. Studiile spun ca bebelușii intre 0 și 6 luni sint mai predispuși sa fie agitați și sa plinga in somn. Un bebeluș agitat in somn este doar intr-o faza normala a dezvoltarii sale. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Restructurarea sistemului bancar din Romania a fost cauzata in ultimii 13 ani de mai mulți factori, iar pandemia de COVID-19 pare ca a accelerat acest proces care, probabil, va continua și in anul 2021. Conform informațiilor publicate in Ziarul Financiar, in 2008 exista un numar record de unitați bancare,…

- Studiile clinice belgiene destinate studierii eficacitatii plasmei provenita de la persoane care s-au vindecat de COVID-19 risca sa fie suspendate din cauza stocurilor insuficiente de plasma, au avertizat mai multi medici, lansand un apel la donatorii de sange, informeaza Reuters.Crucea Rosie…

- Romania nu duce lipsa doar de paturi ATI, de Remdesivir sau alte medicamente necesare in lupta cu coronavirus, ci și de personal medical. Guvernul a aprobat in Legea Carantinarii posibilitatea detașarii medicilor fara acceptul acestora, insa procedura nu a fost aplicata unitar. "Orice spital…

- De ce alegi sa mananci la un restaurant bun și nu acasa? De ce preferi un costum creat de un croitor dupa marimile tale și nu unul pe care il gasești in orice magazin? De ce preferi o mașina premium, cu materiale și motoare puternice, in schimbul unor mașini de volum? In acest context, de ce n-am prefera,…

- Florile in vaza creeaza o atmosfera speciala in incapere, iar mireasma lor ne insenineaza ziua. Insa, oricat de proaspete ar fi, se ofilesc mai repede decat ne dorim. Exista insa niște soluții pentru a le ajuta sa reziste mai mult. Oricat de multe plante in ghivece am avea in casa, florile in vaza…

- In ultima perioada, in retailul cu dominanta alimentara s-au dezvoltat foarte puternic rețelele de magazine ale unor branduri mari (corporații pe zona FMCG), astfel ca micile afaceri de cartier rezista in numar tot mai redus. Dispar inclusiv afaceri de familie, cele care nu rezista in fața concureței…

- Regiunea Marii Negre va iesi "intarita" din criza economica generata de pandemia de COVID-19 doar daca exista "solutii comune" si incredere reciproca, a afirmat ministrul Bogdan Aurescu, la reuniunea informala a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Organizatiei de Cooperare…

- Suntem prezenti la dezbaterea intitulata „Calitatea vietii in Iasi. Provocari, dificultati, solutii in domenii fundamentale – sanatate, mediu, sport" ce vizeaza un dialog constructiv si dinamic, despre calitatea vietii si perceptia indivizilor asupra situatiei sociale, in contextul sistemului de…