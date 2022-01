Cauze și efecte: Locul din țară unde au înflorit ghioceii In loc sa fie frig, sa crape pietrele, prima luna a noului an vine cu temperaturi de primavara. Meteorologii anunța o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu valori neașteptate in cele mai multe regiuni din țara. In sud, termometrele vor indica și 18 grade Celsius. Asta nu inseamna ca scapam de iarna. Dupa un interval de doua saptamani, gerul se intoarce. In localitatea Horaști din județul Gorj, temperaturile ridicate din ultima perioada au grabit ghioceii. Și mai grav, vișinii și piersiciii au inmugurit mult prea devreme. Ce spun agronomii Harțile realizate din satelit suprind valul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa burnița, ceața și polei in ultima zi din 2021, anul 2022 vine cu alerte de vant puternic. Meteorologii au instituit sambata cod galben de vant puternic in zonele inalte. Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in șapte județe din Ardeal, Banat și Muntenia.Avertizarea…

- Temperaturile inregistrate iarna, in ultimul timp, in unele zone ale Terrei ne arata ca expresia „ger de crapa pietrele” nu mai este atat de actuala. Inca de la inceputul anilor `90 meteorologii atrageau atentia asupra schimbarilor climatice care vor urma, la nivel global. Se vorbea pe atunci de efecte…

- Joi, 23 decembrie 2021, vremea continua sa se raceasca in aproape toata țara și va fi frig. Vor exista minime de pana la - 9 grade Celsius in Muntenia, iar maxime de pana la 3 grade Celsius in Muntenia, Oltenia, Banat și Crișana.

- Meteorologii au emis, sambata, 11 decembrie, o avertizare Cod galben de ploi si ninsori insemnate cantitativ, de sambata dupa amiaza pana duminica la ora 17:00, vizeaza Oltenia si Muntenia, unde va ploua insemnat cantitativ, iar in sudul Banatului si local in Moldova va ninge in zonele montane. Pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare meteo cod portocaliu de precipitatii abundente pentru Carpatii Meridionali si de Curbura. Avertizarea intra in vigoare sambata, ora 17:00, si este valabila pana duminica la aceeasi ora. In intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali…

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari de ploi si ninsori. O avertizare Cod galben de ploi și ninsori insemnate cantitativ, valabila de sambata dupa amiaza pana duminica la ora 17:00, vizeaza Oltenia si Muntenia, unde va ploua insemnat cantitativ, iar in sudul Banatului si local in Moldova va…

- Romania are o putere de cumpare medie la nivel national de 7.453 de euro per capita, ceea ce inseamna 49,5- din nivelul mediu european, arata o analiza a companiei de cercetare de piata GfK. Romania este impartita in opt regiuni, inclusiv Bucuresti-Ilfov. Dintre acestea, patru - nord, vest, centru si…

- A nins in Poiana Brașov, iar turiștii au in acest weekend parte de pesaje superbe. Chiar daca zapada nu s-a depus in strat gros, care sa permita practicarea sporturilor de iarna, in Poiana sunt zute de turiști. A nins noaptea trecuta și la Ranca, in județul Gorj. Pe Transalpina, stratul de zapada masoara…