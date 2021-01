Stiri pe aceeasi tema

- Doi politicieni susțin la unison ca actorul Bogdan Stanoevici nu a murit din cauza COVID, pentru ca acesta invinsese boala. Bogdan Stanoevici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un microb din spital, a scris Codrin Ștefanescu pe pagina sa de Facebook. Afirmația este susținuta și de senatoarea…

- Monica Pop a precizat pe Facebook ca oamenii trebuie sa stie care sunt contraindicatiile vaccinului, care sunt efectele adverse si daca cei care au avut boala mai au nevoie de imunizare. „CORECT INFORMATI?! PROSPECTUL? OAMENII TREBUIE SA ȘTIE: Care sunt CONTRAINDICATIILE acestui vaccin? Afectiuni, sarcina,…

- Carantinarea localitaților in care raspandirea coronavirusului este intensa a fost decisa, pana in prezent, de autoritațile locale in 6 municipii reședința de județ, conform unei analize g4media.ro. Pentru al șaptelea mare oraș procedurile pentru instituirea acestei masuri sunt in curs și este de așteptat…

- Un deputat PSD este internat in stare grava la spital, fiind infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD de Buzau Sebastian Radu se afla in stare grava in spital din cauza infectiei cu SARS-COV-2, el fiind transferat de la Buzau la Spitalul Militar Central din Bucuresti, conform News.ro. The post Deputat…

- Spitalul Victor Babes din Timișoara a incheiat un contract de 81.000 lei pentru ca persoanele decedate de COVID sa fie duse intr-o remorca de TIR pe post de morga, amplasata pe stadionul CFR. Realitatea Plus anunța ca masura a fost luata pentru a exeternaliza, la cațiva kilometri de spital, un posibil…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- O statistica interesanta se inregistreaza in cazul deceselor din cauza COVID, in randul romanilor, in țara și in afara granițelor. Spre deosebire de Romania, in afara granițelor, in diaspora, foarte puțini concetațeni au murit din cauza COVID. Daca in țara noastra se inregistreaza, la aceasta ora,…

- O mana de experimente ridica semne de intrebare daca grupurile de celule și creierele fara corp ar putea avea conștiința și cum oamenii de știința ar putea afla asta. In laboratorul lui Alysson Muotri, sute de creiere umane in miniatura, de marimea semințelor de susan, plutesc in cutii Petri, scanteind…