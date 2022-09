Trei substante psihoactive la o singura testare cu aparatul drug test pentru un sofer! Anuntul Politiei

In seara zilei de 17 septembrie a.c., in jurul orei 22:25, in cadrul activitatilor desfasurate pe Bd. Pipera din Voluntari, politistii Serviciului Rutier Ilfov au oprit in trafic un autoturism,… [citeste mai departe]