- La Acces Direct de la Antena Stars a fost prezentat rezultatul preliminar de la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in cazul micuței in varsta de doi ani din Dolj, care a fost omorata. Iata care este cauza morții Raisei!

- Moartea președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, dupa prabușirea elicopterului care il transporta a amplificat teoriile conspirației in Israel, iar experți și chiar parlamentari s-au straduit sa implice Israelul, insa nu exista niciun argument care sa sprijine aceasta idee, se arata intr-o analiza a cotidianului…

- Medicii au stabilit care este cauza morții fetiței de patru ani și a bunicii sale, din Calarași. Cele doua s-au stins din viața luni, in doua spitale diferite. In timp ce in cazul bunicii medicii au avut cateva ipoteze, in ceea ce o privește pe fetița de patru ani, nu a existat niciun indiciu! Iata…

- Raportul preliminar intocmit dupa 5 zile arata ca infiltrațiile de apa din sol sunt cauza pentru care s-a surpat strada 23 August din orasul prahovean Slanic, au precizat marți, 30 aprilie, surse oficiale pentru Libertatea.„In momentul de fața, ne confruntam cu fenomene de tasare care afecteaza și blocurile.…

- Russ Tamblyn, in varsta de 89 de ani, un actor american, a dezvaluit in memoriile sale un episod din 1957, in care Elvis Presley a locuit temporar in reședința sa din Malibu. Deși i s-a promis ca va fi o ședere pașnica, la revenirea sa, a gasit casa in dezordine, cu mancare raspandita pe jos, pahare…

- Georgeta, partenera de viața a cantarețului George Nicolescu, a facut declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri in legatura cu stingerea din viața a regretatului artist. „A murit in urma cu cateva ore. Nu prea mai putea in ultimele zile. A fost internat in spital, s-au complicat lucrurile si…