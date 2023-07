Stiri pe aceeasi tema

- Moartea Lisei Marie Presley, in ianuarie, a fost cauzata de complicatii rezultate in urma unei ocluzii a intestinului subtire, arata mai recent raport al medicului legist din Los Angeles County, potrivit dpa.

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, aflat la final de mandat, a declarat, astazi, ca o problema identificata atunci cand a fost numit ministru a fost cea legata de practica imputernicirilor in functii de conducere. El a mentionat ca in 2021, din cele 13.219 functii de conducere, erau vacante 4.288,…

- Lucrarile de construcție a Salii Polivalente din Constanța, din zona Badea Carțan, au ajuns la 57%, cu noua procente mai mult fața de acum jumatate de an. Noul termen pentru finalizarea proiectului este prima jumatate a anului 2024, deși lucrarile trebuiau sa se termine in iunie 2021, a transmis Compania…

- Germania va cumpara 18 tancuri Leopard 2 si 12 obuziere autopropulsate pentru a reface stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, a declarat miercuri pentru Reuters un membru al comisiei parlamentare pentru buget care a aprobat aceasta achizitie.

- Aceasta reteta este ideala pentru intreaga familie. Multe din ingredientele de mai jos le ai cu siguranta in casa. Ingrediente – 500 grame de ceafa de porc; – 2 cepe; – 100 mililitri de bulion; – 3 catei de usturoi; – 1 lingurita de vegeta; – 1 lingura de pasta de ardei (din acelea care se intind pe…

- O fetita a fost trimisa la Iasi, dupa ce a baut benzina. Micuta, in varsta de un an jumatate, a inghitit accidental dintr-o sticla pregatita de tatal ei pentru a alimenta o motocoasa cu combustibil. Cazul a ajuns in atentia medicilor, in weekend, dupa ce parintii au dus-o pe fetiata, speriati, la Urgente.…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat marti ca demersul de la CJUE privind refuzul intrarii Romaniei in Schengen va dura cel mai probabil un an si jumatate, doi. El a precizat ca isi pune mari sperante si in capacitatea celor care incearca sa introduca pe agenda Consiliului European din 9 iunie…

- In a doua jumatate a lunii mai vor avea loc exerciții ale Armatei moldovene cu participarea rezerviștilor - Ministerul AparariiIn a doua jumatate a lunii mai vor avea loc exerciții ale Armatei naționale cu participarea rezerviștilor. Acest lucru i-a fost comunicat agenției „INFOTAG” de serviciul…