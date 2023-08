Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au murit luni la Mamaia. In ciuda steagului galben care restricționeaza intrarea in apa, unii turiști au ignorat avertismentele. Nu este cazul celor trei barbați. Aceștia intrase de fapt in apa incercand sa salveze o fata de 16 ani, care a fost luata de curenti. Pe plaja era arborat steagul…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- Un barbat a murit in Namibia din cauza febrei hemoragice Congo. Un barbat a murit in Namibia din cauza febrei hemoragice Crimeea-Congo, cunoscuta sub numele de "febra Congo", o boala virala transmisa de capuse, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii din aceasta tara africana, potrivit AFP. CITESTE…