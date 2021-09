Aproape jumatate din tinerii din intreaga lume sufera de anxietate din cauza schimbarilor climatice, arata un studiu realizat la nivel global. Schimbarile climatice și lipsa de acțiune a guvernelor pentru a combate criza climatica se pare ca reprezinta cauze ale anxietații și disconfortului psihologic profund in randul tinerilor. Conform CNBC, in jur de 45% din cei 10.000 de tineri intervievați in 10 țari pentru studiul publicat marți au declarat ca anxietatea și disconfortul privind criza climatica le afecteaza viața cotidiana și abilitatea de a funcționa ca adulți normali. Trei sferturi din…