Stiri pe aceeasi tema

- Cand se pun castraveții și gogoșarii la murat? Pe masura ce lunile de vara ajung la final, iar de pe tarabele din piața incep sa dispara, ușor, ușor, produsele cu care ne-am rasfațat papilele gustative in sezonul cald al anului, gospodinele din toate colțurile țarii incep sa iși faca stocuri pentru…

- Un fenomen ciudat are loc intr-un cartier din Cluj-Napoca. Oamenii nu pot sa se mai odihneasca din cauza zgomotelor, astfel ca au facut mai multe plangeri catre primaria orașului, in contextul in care aceasta problema este veche, iar demersurile de pana acum nu au avut succes.

- Panica la o petrecere de majorat in Baia Mare. Zeci de tineri au fugit sa isi salveze viata.foto

- Vergeturile sunt dungi subțiri, curbate, mai deschise la culoare decat restul pielii pe care o brazdeaza, care pot aparea pe diferite zone ale corpului. Cauza aparitiei lor o reprezinta ruperea fibrelor de colagen din piele. Afectiunea este strans legata de activitatea hormonala.

- Majoritatea oamenilor cand sunt bolnavi inainte de a merge la medic incearca sa se vindece intr-un mod alternativ, rețetele bunicii și recomandarile populare vechi. Pentru majoritatea bolilor, ințelepciunea populara are propriul sau secret și recomandare.

- Incendiu de proportii la Borșa. O hala a unei societați comerciale facuta scrum. Vezi cauza incendiului

- O echipa de oameni de știința din Argentina a spus ca a descoperit o noua specie de dinozaur gigantic pradator, care avea un cap uriaș, dar brațele foarte mici.

- Vrei sa știi cum se pot curața rufele patate sau murdare? Sunt cateva trucuri simple la care poți apela folosind produse naturale pe care sa le pui in mașina de spalat. Hainele raman in stare perfecta, iar tu economisești timp. Un ingredient pe care il poți folosi este spirtul, iar motivul este unul…