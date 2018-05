Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul Sebastian Vladescu care, la data unora dintre fapte, a deținut funcția de ministru al Finanțelor Publice, pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita (doua infracțiuni) si trafic de influența in forma continuata.…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) anunta ca in cazul fostului ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost fixata o cautiune in valoare de 1.000.000 euro. Fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vladescu, este urmarit penal de prourorii DNA pentru savarșirea infracțiunilor…

