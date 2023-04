Stiri pe aceeasi tema

- La ora actuala in județul Cluj sunt disponibile aproximativ 4.000 de locuri de munca. Urmeaza și o bursa a locurilor de munca in luna aprilie. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Cluj a publicat lista locurilor de munca vacante la data de 28 martie. Astfel, la nivelul judetului…

- Dedeman a anunțat ca face angajari in mai multe magazine din țara, iar salariile sunt atractive și difera de la un post la altul, dar și de vechimea de munca. Salariul unui angajat Dedeman poate fi unul destul de mare, avand in vedere ca angajații pot primi lunar bonusuri și tichete de masa. Cunoscutul…

- Liber la angajari in sectorul bugetar. Peste 90.000 de posturi sunt disponibile in instituțiile publice Guvernul a deblocat posturile in sectorul bugetar din acest an. Aproximativ 90.000 de romani s-ar putea angaja intr-o instituție de stat, pe posturile vacante care sunt deja bugetate. Instituțiile…

- Munca in depozit este complexa și complicata atunci cand nu dispui de echipamentele necesare. Vectra este locul in care vei gasi toate mașinariile de care ai nevoie pentru a facilita procesele de lucru și a reduce din timpul necesar fiecarei proceduri. Insa pentru ca achiziționarea acestora presupune…

SC DRUM INSERV SRL ZALAU angajeaza urmatoarele categorii de personal: Ingineri cfdp; Ingineri topograf; Ingineri cantitati/devize; Muncitori calificati in domeniul constructii

Societate Comerciala angajeaza in conditii avantajoase personal calificat: turnator-formator; otelar; termist-tratamentist; strungar; frezor; operator CNC; lacatus mecanic;

- Compania Curent Metal, una dintre cele mai mari din Dambovița, face angajari la inceput de an. In aceasta perioada, societatea cauta operatori pentru departamentul de mentenanța. Programul de lucru va fi de luni pana vineri, in trei schimburi. Pentru cei care doresc sa faca parte din colectivul Curent…

Angajez agent de securitate la magazinul C&A Zalau VALUE Centre. Telefon 0745177158.