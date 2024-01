Stiri pe aceeasi tema

- In vederea creșterii gradului de ocupare a forței de munca in randul șomerilor, AJOFM Dambovița prognozeaza deschiderea in luna ianuarie a numai puțin de 7 cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: – montator instalații solare,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 116 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Letonia – 30 locuri de munca pentru: sudor; Germania – 24 locuri de munca pentru: tehnician in mecatronica auto (carosier auto), muncitor in productie, tehnician…

- In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate astazi 538 de locuri de munca vacante, dintre care, cele mai numeroase sunt pentru persoanele calificate in diferite meserii respectiv 469, dupa cum urmeaza: - bucatar, agent securitate, confecționer articole textile, brutar, acoperitor – invelitor…

- In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate astazi 698 de locuri de munca vacante, dintre care, cele mai numeroase sunt pentru persoanele calificate in diferite meserii respectiv 488, dupa cum urmeaza: - lacatuș mecanic, infirmier, cofetar, bucatar, agent securitate, confecționer articole…

- 699 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate astazi 699 de locuri de munca vacante, dintre care, cele mai numeroase sunt pentru persoanele calificate in diferite meserii respectiv 456, dupa cum urmeaza:…

- In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate astazi 466 de locuri de munca disponibile dintre care cele mai numeroase sunt pentru persoanele calificate in diferite meserii, respectiv 420, dupa cum urmeaza: - bucatar, agent securitate, conducator autospeciala, confecționer articole textile,…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778.