Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate 343

Comitetul de Coordonare Județean al PNL Dambovița s-a reunit in ședința de alegeri pentru a stabili componența Biroului Politic Județean

SC SUPERCOM SA, operatorul care se ocupa de colectarea gunoiului de pe raza tuturor localitaților din județul Dambovița, face angajari.

Pe raza județului Dambovița, procesul electoral a inceput in toate cele 10 secții de votare și se desfașoara in condiții

Deputatul Daniel-Codrut Blaga a fost ales, vineri, 18 iunie 2021, in functia de presedinte al Organizatiei Judetene a USRPLUS Dambovita.

Un operator al Supercom, firma de colectare a gunoiului menajer din Dambovița a fost agresat, astazi, la Dobra. Barbatul erau

COMUNICAT DE PRESA: „Siguranța copiilor, responsabilitatea adulților! Ziua Copilului, sarbatorita in fiecare an la 1 iunie, este prilej de bucurie

Codul Galben de vant, emis pentru intreaga țara, a adus probleme in județul Dambovița. "In mai puțin de doua ore,