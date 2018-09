Cauti un job? Ai sanse mari sa-l gasesti! Suntem in cel mai bun moment pentru angajari din ultimii 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Previziunea Neta de Angajare din trimestrul IV/2018 este de +19%, cea mai puternica Previziune raportata in Romania din trim. IV/2008 pana in prezent, arata Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca, referitor la intervalul octombrie - decembrie 2018. Perspectivele pentru…

- In ultimii ani, firmele din Romania au inceput sa-și puna problema importului de angajați din țari non-UE, care sa asigure resursa umana in sectoarele in care exista deficit de personal și activitatea risca sa fie intrerupta din aceasta cauza, sustin specialistii HR. Insa, acesti angajatori trebuie…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.366 locuri de munca vacante. (Promotiile zilei la monitoare) Joburile pentru romani sunt repartizate dupa cum urmeaza: Olanda – 437 locuri de munca: 100 muncitor in sere, 70 manipulant marfa, 60 manipulant in…

