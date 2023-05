Stiri pe aceeasi tema

- Locuința ta arata așa cum ți-ai dorit? Te simți bine in fiecare camera in parte și personalitatea casei tale se transmite prin fiecare obiect din casa? Suna minunat. Dar ce faci atunci cand familia se marește cu un nou membru, care are alte nevoi decat ale tale și ale partenerului tau? Cauți soluția…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere si educare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru completarea art. 38 alin. (1) din legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, precum si pentru modificarea art. 4 alin. (1) din legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Actul normativ instituie posibilitatea incasarii…

- Un barbat din orasul Tasnad a fost retinut dupa ce si-a hartuit fosta concubina, incalcand ordinul de protectie, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, citat de Agerpres.

- Cați copii sunt instituționalizați in Alba. Cum se face admiterea in centrele rezidențiale și cine beneficiaza de protecție In casele de tip familial pentru copii din județul Alba sunt instituționalizați circa 370 de copii. Potrivit reprezentanților AJPIS Alba, fiecare copil din sistemul de protecție…

- Un barbat din Columbia, cunoscut sub numele de utilizator de TikTok „@montbk959”, a anunțat ca așteapta „al treilea copil” cu logodnica lui, o papușa pe care a numit-o Natalia. Barbatul susține ca partenera sa este „insarcinata”.

- Tatal acuzat ca și-a exploatat prin munca cei cinci copii minori, care efectuau munci grele la ferma de magari clandestina a familiei de la marginea E 85, la Iacobești – Granicești, a scapat in cele din urma de arest, a doua instanța inlocuind masura de arest preventiv cu cea a controlului ...

- Adolescentul in varsta de 16 ani care a ajuns in stare foarte grava la spital, cu arsuri pe 80- din corp dupa ce s-a electrocutat, a trecut printr-o noua interventie chirurgicala. Medicii spun ca prognosticul de supravietuire este mult imbunatatit, in cursul zilei de ieri, 13 februarie, acesta urma…