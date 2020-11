Cauti o companie de transport international de incredere? Iata ce trebuie sa ai in vedere!

Stiri pe aceeasi tema

- El a reamintit bugetarilor ca mediul privat plateste salariile bugetarilor. "Insa aceasta bazaconie intitualata " stimulent financiar pentru riscul de imbolnavire " nu face decat sa puna presiune maxima pe un sistem economic deja subred si sa adanceasca si mai mult prapastia dintre bugetari si mediul…

- Perioada de lockdown cauzata de pandemia COVID-19 a influentat achizitionarea sau adoptarea unui animal de companie, astfel ca 17% dintre posesorii de caini si 16% dintre posesorii de pisici au declarat ca si-au luat un animal de companie in perioada starii de urgenta, potrivit unui studiu realizat…

- Marcel Pavel și Violeta sunt impreuna de 27 de ani și nu concep viața unul fara celalalt. Au impreuna trei copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Soția artistului a povestit cum l-a cunoscut pe acesta, in urma cu mulți ani.„L-am cunoscut in ’92. Uite, si atunci traiam vremuri tulburi, cu multe schimbari,…

- Cauți inchirieri autocare sau microbuze? Probabil știi ca nu este un lucru foarte ușor, daca ai standarde inalte și anumite cerințe clare. Iar in zilele acestea, extrem de multe firme de transport menționeaza ca se ocupa și de servicii de inchirieri microbuze sau autocare. Și atunci, cum știi sa o alegi…

- Companiile din Romania trebuie sa se repozitioneze pentru a gasi raspuns la provocarile de business generate de pandemie, in conditiile in care cele mai multe nu sunt pregatite pentru a putea performa in mediul economic post-lockdown, arata rezultatele unui studiu realizat de o companie de consultanta.Potrivit…

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Te simti chiar creativ si cauti moduri noi pentru a te imbunatati la tot pasul. In conversatiile din jurul tau, asigura-te…

- Doua companii de transport international de pasageri spun ca sunt persecutate. Intr-o conferinta de presa, avocatii acestora spun ca angajatii Inspectoratului National de Investigatii, Centrului pentru combaterea traficului de persoane si ai Procuraturii pentru Combaterea

- Foarte multe persoane au impresia ca o calatorie cu microbuzul sau autocarul dintr-o alta țara in Romania sau invers este foarte costisitoare. De la aceasta premisa apare și o intrebare cu privire la transport persoane Germania Romania si anume: se poate vorbi despre transport persoane international…