- Fast & Furious este una dintre cele mai profitabile francize de la Hollywood. Din pacate, unul dintre actorii inițiali a decedat in urma cu ceva ani. Ne referim, desigur, la Paul Walker. Acum, fanii se vor bucura sa afle ca un Nissan Skyline GT-R, din generația R34, condus de Paul Walker in a patra…

- Inscrierea in clasa pregatitoare 2023-2024: modelul de cerere, publicat de Ministerul Educației. Detalii pentru parinți Inscrierea in clasa pregatitoare 2023-2024: Ministerul Educației a publicat modelul cererii de inscriere in clasa pregatitoare și transmite precizari pentru parinți. Cererile se transmit…

- Renault 5 a fost unul dintre cele mai populare modele ale producatorului francez de automobile. In urma cu doi ani, reprezentanții companiei au prezentat un plan prin care vor sa se reconecteze cu trecutul. Și, ca sa trezeasca emoții in randul pasionaților, a insoțit acest plan cu o serie de concepte…

- Volkswagen a prezentat detaliile planificatului model electric la un pret accesibil, care ar urma sa coste mai putin de 25.000 euro (26.790 dolari), ca parte a planurilor grupului german ca 80% din vanzarile brandului VW in Europa sa fie vehicule exclusiv electrice, pana in 2030, transmite Reuters.Masina…

- Cum ar fi sa te afli la volanul bolidului tau de sute de mii de euro, in drum spre o locație exotica, și sa te trezești ca mașina se oprește și nu se mai clintește din loc, atenționandu-te in același timp ca ai uitat sa-ți platești ratele? Pare un scenariu de filme SciFi, nu? Din […] The post Masina…

- Așa arata in realitate mașina care a inspirat personajul Doc Hudson din animația “Cars”. Ne-am bucurat sa o vedem din nou la RAR Grivița, semn ca dupa restaurare proprietarul ei o ingrijeste așa cum merita o legenda, care a trecut de pragul varstei de 70 de ani, a anunțat RAR Oficial. "In tinerețea…

- Pininfarina Battista promite performanțe uimitoare, fiind echipata cu 4 motoare electrice care dezvolta in total 1.926 de cai putere și 2.300 Nm cuplu. Pentru a demonstra cum se traduc aceste cifre pe asfalt, italienii au dus modelul pur electric in India, pe circuitul Indore Natrax. Aici, Battista…

- O mașina Skoda Octavia care are aproape un milion de kilometri la bord a fost scoasa la vanzare in Germania, pe site-ul Mobile.de.Pentru mașina din 2014 care a parcurs 980.616 km, proprietarul cere prețul de 9.499 de euro.Potrivit fotografiilor, automobilul este intr-o stare destul…