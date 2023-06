Cauți hale de închiriat? Iată care sunt cele mai avantajoase condiții și prețuri, în București și provincie Piata imobiliara din Romania este in continua dezvoltare, iar noile hale de inchiriat construite atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, au fost concepute astfel incat sa ofere cat mai multe facilitati viitorilor locatari, pentru performante maxime. Agentia imobiliara ESOP este partenerul ideal care te poate ajuta sa gasesti hale de inchiriat adaptate atat nevoilor afacerii tale, cat si angajatilor tai, la cele mai avantajoase preturi. Care sunt cele mai avantajoase conditii pe care ti le pot oferi diverse spatii industriale? Spatiile industriale disponibile in prezent… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 50% dintre cautarile de apartamente de inchiriat au fost, in luna mai a.c., pentru apartamentele de doua camere, arata o analiza. 32% au cautat garsoniere.Conform unei analize Storia.ro, in luna mai 2023, in cele 10 orașe analizate, care sunt și cele mai efervescente pe piața chiriilor, 50% dintre…

- Ce facilitați cer romanii pentru locuințele de lux. Piata de lux reprezinta, in acest an, aproape 20% din oferta totala de locuinte a Romaniei, dintre care 90% se afla in Bucuresti, sustin reprezentatii unor companii de pe piata imobiliara. CITESTE SI BREAKING NEWS Ce se va judeca in regim de…

- Interesul pentru chirii a fost pe un trend ascendent in luna mai, in comparație cu luna anterioara. Romanii au vizualizat cu 14% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare și au facut cu 3% mai multe contactari comparativ cu luna aprilie (contactarile sunt interacțiunile intre chiriași și cei care publica…

- Numarul de locuinte date in folosinta in Romania, in primul trimestru al acestui an, a scazut cu 578 de unitati fata de aceeasi perioada din 2022, pana la 15.329 unitati, conform Institutului National de Statistica (INS).Pe medii de rezidenta, in intervalul analizat, cele mai multe locuinte au fost…

- CSM București a caștigat un titlu de campioana in Liga Florilor. Alaturi de aceasta, Romania va fi reprezentata in cupele europene de Rapid, Gloria Bistrița, Dunarea Braila și, surpriza, CSM Targu Jiu CSM București și-a recaștigat cununa cu lauri de la Rapid, formație care obținuse surprinzator titlul…

- Romania a inceput sa puna in practica la frontiera primele masuri de supraveghere stricta a transporturilor de cereale din Ucraina. Fermierii considera insa ca deciziile sunt tardive, dovada ca prețurile in piața s-au prabușit.

- Apartamentul cuprinde niște finisaje cu adevarat „regești”. Locuința „regala” a starnit mii de reacții din partea romanilor, care s-au amuzat copios de decorațiunile extravagante. Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare in urma cu o saptamana a devenit viral in Romania. In acesta,…